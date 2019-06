Die mögliche Zinssenkung der US-Notenbank FED hat den breit gestreuten S&P 500 Index zu einem neuen Allzeithoch verholfen. Doch mit welcher Nachhaltigkeit wirkt sich dieser Schub auf die Aktienmärkte aus?



Solange das Zinsumfeld auf absehbare Zeit niedrig bleibt, lohnt in jedem Falle ein Blick auf Märkte, die noch Wachstum aus eigener Kraft versprechen. Thomas Meyer zu Drewer, Leiter ComStage ETFs, verrät, warum Aktien aus Schwellenländern in jedes Depot gehören. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.