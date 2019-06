Cancom wächst in beeindruckender Form sowohl organisch wie besonders gekonnt über Akquisitionen. Alles rund um IT-Technik mit sehr unterschiedichen Aspekten, wobei es darauf ankommt, eine Kombination von mehrere Unternehmen/Töchtern zu finden, woraus am Ende in der Konzernrechnung ein wirklich gutes Ergebnis herauskommt. Der Gründer ist immer noch der Chef. Einziger Nachteil: Der Markt ist relativ eng. Manchmal gehen nur 150.000 Stück pro Tag um. Also: Nur an schwächeren Tagen wie gestern -2,2 % lässt sich auf dem Niveau von 45 Euro ein Investment probieren.



