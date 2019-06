Heiße Aktientipps: Lust oder Frust?

Einen heißen Aktientipp mit auf den Weg bekommen? Es liegt in der Natur vieler Menschen über die Werthaltigkeit übermittelter Tipps zu sinnieren. Gerne wird das berüchtigte Haar in der Suppe gesucht, besonders bei eher kritisch veranlagten Menschen, und insbesondere wenn der Informationserhalt auch noch kostenlos ist. Fangemeinden hingegen dürften mit etwas mehr Sorglosigkeit Entscheidungen treffen bei Empfehlungen ihrer bevorzugten Experten. Ist es eine Sache der Wahrnehmung, des Vertrauens, der Vertrautheit und Verbundenheit? Wird zum Beispiel regelmäßig eine Sendung geschaut wie auf Youtube oder in Shopping-Kanälen, dann sind die Gesichter der vielleicht sogar charismatischen Sprecher sowie deren Stimmen bald nicht mehr fremd. Werbung und Marketing gehören auch sicherlich in jeder Branche mit zum Standardprogramm bei Verkaufsinteresse oder anderen Motivationen wenn ein Geschäftsbetrieb dahinter steht. Verbraucher haben immer die Möglichkeit, Sachverhalte entsprechend einzuordnen und zu entscheiden, wem sie folgen und was sie kaufen.

Als positives Beispiel werfen wir einen Blick auf eine Aktie, deren Aktienpreisentwicklung die letzten 3 Jahre besonders den frühzeitig investierten Anlegern Freudentränen in die Augen treiben dürfte - Clinuvel Pharmaceutical (WKN: A0JEGY / ISIN: AU000000CUV3):

