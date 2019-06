Oftmals gibt es an den Börsen Unternehmen, die den konjunkturellen Schwankungen stärker ausgesetzt sind als andere. Hierzu gehört sicherlich auch die Siltronic AG (WKN:WAF300). Der Hersteller von Wafern aus Reinstsilizium mit Sitz in München hat sich still und leise zu einem MDAX-Schwergewicht entwickelt, dessen Geschäftsjahr jedoch stark von den aktuellen "politischen Börsen" abhängig ist. Im Moment hat das aufstrebende Unternehmen den Rückwärtsgang einlegen müssen. Am Dienstag, den 18.6.2019, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...