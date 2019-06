So wie Borussia Dortmund versucht man es in der Rechtsform einer KGaA. Das bedeutet: Die Aktionäre haben nichts zu sagen. Damit verliert die an sich interessante Idee viel von dem, was in England selbstverständlich ist. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, aber eine brauchbares Investment sehen wir darin nicht. Gut geeignet für Mitglieder des Vereins.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info