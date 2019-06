Die Baader Bank hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Die vom Aufsichtsrat angekündigten Maßnahmen könnten als Zeichen für eine schneller als bislang erwartete Lösung der Glyphosat-Probleme zu werten sein, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bayer sei deutlich unterbewertet, daher bleibe er bei seiner sehr optimistischen Haltung./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2019 / 08:13 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

