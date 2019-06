Bern (ots) -



Die Heilsarmee zeigt in ihrem Online-Jahresbericht und in ihrer

Jahresrechnung 2018 auf, wie sie für und mit Menschen unterwegs ist.

Die Heilsarmee bietet Menschen in jeder Lebenslage Unterstützung

und Begleitung an. Kindern und Jugendlichen hilft sie beim Start ins

Leben. Jungen Erwachsenen und Eltern, besonders auch Menschen, die

schwere Schicksale erleiden, steht sie bei und hilft auf dem Weg in

eine bessere Zukunft. Mit Pensionierten und Senioren geht sie

gemeinsam durch das so genannte "dritte Alter". Hier in der Schweiz

und weltweit. Von all diesen Angeboten lesen Sie im

Dass die Heilsarmee als zuverlässige Partnerin unterwegs ist,

liegt daran, dass sie grosses Vertrauen geniesst. Spenderinnen und

Spender ermöglichen dies, ebenso wie langjährige Partner und

Behörden. Die detaillierten Zahlen gehen aus der konsolidierten

Jahresrechung 2018 heraus. Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit.



