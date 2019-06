Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die morgen zur Veröffentlichung anstehenden Inflationsdaten Polens für Juni dürften nach unserer Einschätzung mit 2,5% marginal über der Konsenserwartung (2,4%) liegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Generell habe der Preisdruck in den zurückliegenden Monaten zugenommen, weshalb die Analysten zum Ende des laufenden Jahres die Teuerung bei rund 2,75% erwarten würden. Eventuelle Anpassungen der Energiepreise Anfang 2020 würden sogar drohen, die Inflation über die Zielzone der Notenbank von 1,5 bis 3,5% hinaus zu beschleunigen. In diesem Umfeld würden die Analysten mit steigenden Renditen langlaufender Staatsanleihen und einer steileren Zinsstrukturkurve rechnen. (27.06.2019/alc/a/a) ...

