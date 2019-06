Hannover (www.anleihencheck.de) - Letzte Woche hatten wir die Negativrenditen thematisiert und geschaut, ab welcher Laufzeit die Rendite in welchen SSA-Segmenten positiv wird, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Dann habe Mario Draghi zum letzten Mal während seiner Amtszeit in Sintra gesprochen - und es sollte mal wieder historisch werden. Der portugiesische Touristenort sei das europäische Pendant zum US-amerikanischen Jackson Hole. Das Sommer-Forum würden geldpolitische Entscheidungsträger und Ökonomen für inhaltliche Debatten nutzen. Dieses Jahr habe es 20 Jahre nach der Gründung der EZB stattgefunden. ...

