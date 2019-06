Durch Zentralisierung ihrer Zahlungsverkehrsprozesse können Unternehmen den Herausforderungen aus EU-DSGVO, IT-Sicherheitsgesetz und EU-Zahlungsrichtlinie begegnen.

Die TIS (Treasury Intelligence Solutions GmbH), Anbieter der gleichnamigen Cloud-Plattform für das Management unternehmensweiter Zahlungen, der Liquidität und der Bankbeziehungen weltweit, hat zusammen mit der IDG Business Media GmbH eine Studie über die Bedeutung von Compliance und Sanction Screening im Corporate Treasury veröffentlicht (Download unter http://bit.ly/2X372FL)

EU-DSGVO, IT-Sicherheitsgesetz und EU-Zahlungsrichtlinie zeigen ihre Wirkung: Nur noch 24,1 Prozent der Firmen messen den betreffenden Compliance-Herausforderungen keine (16,7 Prozent) oder nur eine sehr geringe (7,5 Prozent) Bedeutung zu. Dies sind Ergebnisse einer Befragung unter 181 deutschen Unternehmen, welche die IDG Business Media GmbH im Auftrag der TIS durchgeführt hat.

Compliant zu sein, dazu zählt, einheitliche Prozesse im Zahlungsverkehr zu etablieren. An dieser Stelle gibt es laut IDG-Studie noch großen Handlungsbedarf. Über 50 Prozent der Unternehmen haben ihre Prozesse im Zahlungsverkehr bislang nur teilweise oder gar nicht aufeinander abgestimmt. Ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg hin zu Compliance ist ein durchgängiges Online Sanction Screening. Nur 35 Prozent verfügen über ein dediziertes Online Sanction Screening.

Die Lösung besteht darin, Sanction Screening zu zentralisieren und als integralen Bestandteil des Zahlungsprozesses durchzuführen. Damit Unternehmen stets wissen, ob die eigenen Geschäftsbeziehungen sicher sind, scannt das Sanction Screening automatisiert alle geplanten Zahlungsprozesse noch vor den finalen Transaktionen. So können Unternehmen 100% regelkonform sein und Sanction Screening wird zum Teil eines Straight-Through Processing.

Bei der TIS ist die Sanktionsprüfung mit dem Bank Transaction Manager verbunden. Die cloud-basierte Plattform für unternehmensweite Zahlungen und Liquiditäts-Management schafft durchgehende Prozesse zwischen Banken und dem internen ERP-System. Neue Zahldateien werden aus dem ERP-System selbständig an die ausgewählte Bank übertragen und dafür in das jeweils erforderliche Bankformat konvertiert. In diesen Prozess wird die Funktion des Sanction Screening fest verankert. Geprüft werden dabei alle Zahlungen: manuelle Zahlungen, manuelle Datei-Uploads ebenso wie solche, die über das ERP-System eingehen. Downlo

TIS (Treasury Intelligence Solutions GmbH) aus Walldorf kombiniert seit 2010 Erfahrung und Kompetenz im Finanzmanagement mit besonderer Expertise im Cloud Computing. Das Ergebnis ist die TIS-Lösung: eine umfassende hoch skalierbare Cloud-Plattform für das Management unternehmensweiter Zahlungen, der Liquidität und der Bankbeziehungen weltweit. https://www.tis.biz

