Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) befindet sich weiter im Konsolidierungsmodus, ohne dabei allerdings allzu viel an Terrain preisgeben zu müssen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Das gestrige Tageshoch bei 12.316 Punkten habe das Aktienbarometer nicht über die Ziellinie retten können, so dass ein markanter Docht entstehe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...