Brig (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100068108 -



Die SSE Group (www.sse-group.com) feiert vom 27. bis 30. Juni 2019

ihr 125-jähriges Bestehen an ihrem historischen Standort Brig mit

mehreren Anlässen:



- Donnerstag, 27. Juni: offizielle Feier am Standort in Gamsen /

Brig

- Freitag, 28. Juni: Generalversammlung der SSE Holding

- Sonntag, 30. Juni: Tag der offenen Türe und Rundgang auf dem SSE

und VALSYNTHESE Industrie-Areal in Gamsen / Brig



Die SSE Group wurde 1894 anlässlich des geplanten Durchstichs des

Simplon-Tunnels als «Société Suisse des Explosifs» (SSE) gegründet

und ist heute ein Industrieunternehmen, das in der Produktion und dem

Verkauf von Dienstleistungen von zivilen Sprengstoffen (SSE, z.B. für

Strassen-, Tunnel- und Stollenbauten sowie Lawinensprengungen) sowie

in der Feinchemie (VALSYNTHESE) und Pyrotechnik (Hamberger Swiss

Pyrotechnics) tätig ist.



Die Gruppe entwickelte sich in den letzten sechs Jahren von einem

Walliser Industrieunternehmen zu einer europäischen Gruppe mit

Geschäftssitz sowie Hauptproduktionsstätte in Brig. Die SSE Group ist

heute einer der Sprengstoff-Leader in Europa und stellt unter anderem

die Sprengschnur zur Öffnung des Kapselkopfes der Ariane-Trägerrakete

her. 60 Prozent des Ertrages werden heute mit Bohr- und

Sprengdienstleistungen erzielt und 40 Prozent mit dem Verkauf von

Produkten. Das Unternehmen ist in neun Ländern tätig und zählt über

650 Mitarbeitende.



Umsatz steigt um +13,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr



Anlässlich der Veröffentlichung des Jahresabschlusses im Mai 2019

konnte das Unternehmen aufzeigen, dass die Verkäufe 2018 markant

angestiegen sind und sich die Margen sowie Rentabilität schweiz- und

europaweit verbesserten, wobei alle Geschäftseinheiten zum deutlichen

Anstieg der Geschäftsergebnisse beitrugen. Der Umsatz erhöhte sich

auf CHF 132 Millionen (+ 13,3% im Vergleich zum Vorjahr) und der EBIT

stieg um CHF 4 Millionen auf CHF 2,7 Millionen. Die Dividende, welche

mit CHF 70.- pro Aktie stabil bleibt, wird mit einem Bonus von CHF

12,50 pro Aktie für das 125-jährige Bestehen ergänzt. Die Aktien

werden von rund 600 Aktionären gehalten und auf der Handelsplattform

OTC-X der Berner Kantonalbank gehandelt.



Konsolidierung der Übernahmen und Aufbruchstimmung in der

Feinchemie



Noch 2012 machte die SSE Group 87 Prozent ihres Umsatzes in der

Schweiz. Dank mehreren Übernahmen im Sprengstoffbereich in

Zentraleuropa, welche durch zwei Kapitalerhöhungen 2014 und 2017

ermöglicht wurden, sind es heute etwa 25 Prozent, wobei der deutsche

Markt für das Sprengstoffgeschäft 43 Prozent erwirtschaftet und damit

der wichtigste ist.



Seit dem 1. Januar 2018 wurden diese Übernahmen erfolgreich zu je

einer einzigen juristischen Gesellschaft pro Land fusioniert. Diese

strategische Entwicklung lief parallel zur Neupositionierung des

Standortes Gamsen (Brig) im Wallis, mit dem Ziel, die

Feinchemie-Sparte, welche unter dem Namen VALSYNTHESE läuft, weiter

zu stärken. Die SSE Group setzt ihr Wissen aus der

Sprengstoffherstellung vermehrt für die Feinchemie ein und arbeitet

bereits mit sechs der zehn grössten Chemie- und Pharmafirmen

zusammen. Aktuell macht die Feinchemie-Sparte weniger als zehn

Prozent aus, jedoch sollen in naher Zukunft 25 bis 30 Prozent des

Gruppenumsatzes aus der Feinchemie VALSYNTHESE stammen.



Originaltext: SSE Group

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100068108

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100068108.rss2



Medienkontakt:

Daniel Antille

Delegierter des Verwaltungsrats SSE Group

+41 27 922 71 11 / +41 79 301 03 77

d.antille@explosif.ch