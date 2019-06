Der deutsche Lebensversicherer der Allianz will zur zentralen Anlaufstelle privater Kapitalanleger werden. Markus Faulhaber, Vorstandsvorsitzender der Allianz Lebensversicherungs-AG, hat dazu den Start einer Internet-Finanzplattform für Anfang 2020 angekündigt. Dieser Schritt ist ein weiteres Puzzlestück in der Erfolgsgeschichte von Europas größtem Versicherer.Im Interview mit der Börsen-Zeitung sagte Faulhaber: "Wir bauen ein komplettes Ökosystem." Allianz-Kunden sollen alle Finanzaktivitäten an ...

