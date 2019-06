Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Linz (pta026/27.06.2019/10:30) - LINZ TEXTIL HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT Linz, FN 75631 y ISIN AT0000723606



Ad hoc-Meldung: Änderung im Vorstand



Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat Frau Mag. Eveline Jungwirth zum Vorstandsmitglied bestellt. Frau Mag. Jungwirth verfügt über einschlägige Erfahrungen im Industriegeschäft und übernimmt die Funktion des kaufmännischen Vorstands. Sie tritt ihr Amt am 1.12.2019 an; die Bestellung erfolgt für die Zeit bis 30.11.2022.



Gleichzeitig wurde das weitere Vorstandsmitglied, Herr Mag. Friedrich Schopf, zum Sprecher des Vorstandes bestellt.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mag. Friedrich Schopf, Vorstand, Wiener Straße 435, 4030 Linz, Tel.: +43 (732) 3996 277, E-Mail: schopf@linz-textil.at



Linz, am 27.Juni 2019 Linz Textil Holding Aktiengesellschaft Wiener Straße 435 4030 Linz, Östereich www.linz-textil.at



