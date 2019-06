Die Aktie des Leverkusener Chemie- und Pharmagiganten Bayer (WKN: BAY001) explodiert heute regelrecht. So führt der Titel mit einem Kursplus von über +6% die Gewinnerliste im DAX an. Damit wird der zuletzt arg geschmolzene Börsenwert heute um mehr als drei Milliarden Euro gesteigert. Doch was steckt hinter dem aktuellen Kurssprung, ist dieser nachhaltig und somit der Beginn einer Trendwende oder am Ende doch nur ein Strohfeuer? Schauen wir es uns gemeinsam an!

Grund für die heutige Kursrally ist eine Meldung, die bereits gestern Abend veröffentlicht wurde. So gab der US-Hedgefonds Elliott Management des Milliardärs Paul Singer bekannt, dass er bei Bayer eingestiegen sei. Konkret hält Elliott Management Bayer Aktien im Volumen von rund 1,1 Mrd. Euro. Anleger haben diesen Einstieg als sehr positiv interpretiert, weil sie damit die Hoffnung verbinden, dass bei Bayer jetzt endlich aufgeräumt werden könnte.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

Denn Elliott Management gilt als ein sogenannter aktivistischer Investor. Aktivistische Investoren sind Großanleger (in der Regel Hedgefonds), die sich an einer Firma beteiligen und dann versuchen mit Hilfe anderer Investoren das Management unter Druck zu setzen, so dass letztlich der Shareholder Value gesteigert wird - und gerade bei Bayer könnte diese Strategie - aus Sicht der unzufriedenen Aktionäre - natürlich erfolgversprechend sein.

Aktionäre haben CEO Werner Baumann als Hauptschuldigen ausgemacht…

Denn schließlich haben die Anteilseigner insbesondere CEO Werner Baumann und dessen Monsanto-Übernahme als Hauptschuldigen für den Kursverfall ausgemacht. Ich sehe das zwar bekanntlich ein wenig anders, aber letztlich ist meine Meinung nicht ausschlaggebend. Allerdings erlaube ich mir an dieser Stelle doch nochmal den Hinweis, dass im Rahmen der Due Diligence auch die Rechtsabteilung von Bayer gefragt wurde - und die Konzernjuristen wohl keine solchen Urteile, wie sie von US-Gerichten erstinstanzlich ausgeurteilt worden sind, gesehen haben.

Insofern müsste man in erster Linie eigentlich die Rechtsabteilung von Bayer brandmarken, was ich ja (in diesem Artikel) getan habe. Wobei man auch dies wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...