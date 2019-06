FRIWO AG: Neuer Finanzvorstand bei der FRIWO AG DGAP-News: FRIWO AG / Schlagwort(e): Personalie FRIWO AG: Neuer Finanzvorstand bei der FRIWO AG 27.06.2019 / 11:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Ulrich Lammers wird zum 1. Juli 2019 neuer Finanzvorstand beim Hersteller hochwertiger Stromversorgungen und Systemlösungen Ostbevern, 27. Juni 2019 - Der Aufsichtsrat der FRIWO AG hat mit Wirkung zum 1. Juli 2019 Herrn Ulrich Lammers (51) zum weiteren Vorstandsmitglied (CFO) bestellt. Er folgt auf Herrn Martin Schimmelpfennig, der im Oktober vergangenen Jahres aus dem Unternehmen ausgeschieden war. Der Vorstand des Herstellers hochwertiger Netz- und Ladegeräte besteht somit künftig aus dem Vorstandvorsitzenden Rolf Schwirz (CEO) und Ulrich Lammers. Der Diplom-Ökonom Lammers blickt auf langjährige Tätigkeiten für namhafte, international agierende Konzerne verschiedenster Branchen zurück. Er wechselt von der ControlExpert GmbH in Langenfeld zur FRIWO. Bei dem Insure-Tech Unternehmen im Bereich Kfz-Schadenmanagement war er als Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsführung tätig. Herr Lammers wird die klassischen Finanzbereiche sowie Investor Relations und Recht einschließlich Compliance verantworten. Vorstandsvorsitzender Rolf Schwirz (60) ist künftig zuständig für die Bereiche Technik, Produktion und Vertrieb. Richard Ramsauer, Aufsichtsratsvorsitzender der FRIWO AG: "Bei der Suche nach der Besetzung der Vorstandsposition galt für uns der Grundsatz: Sorgfalt geht vor Schnelligkeit. Mit Ulrich Lammers gewinnt unsere Gesellschaft nun einen ausgewiesenen und erfahrenen Finanzexperten. Der Aufsichtsrat ist sicher, dass er zusammen mit Rolf Schwirz, unter dessen Führung die FRIWO derzeit eine tiefgreifende Transformation vom Produkt- zum Systemanbieter durchläuft, ein schlagkräftiges Führungsteam bilden wird." Über FRIWO Die im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte FRIWO AG mit Stammsitz in Ostbevern / Westfalen ist mit ihren Tochterunternehmen ein internationaler Hersteller von technisch führenden Ladegeräten, Akkupacks, Netzteilen und LED-Treibern. Zudem fungiert das Unternehmen als Systemanbieter und liefert digital steuerbare Antriebslösungen aus einer Hand. Die Produktpalette umfasst dabei alle Komponenten, die für einen modernen elektrischen Antriebsstrang benötigt werden: Vom Display über die Motorsteuerung bis hin zu Batterie, Ladegerät und Steuerungssoftware. Hauptgesellschafter der FRIWO AG ist eine Tochtergesellschaft der VTC Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG, München. Kontakt: Britta Wolff Investor Relations FRIWO AG britta.wolff@friwo.com 02532/81-118 27.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: FRIWO AG Von-Liebig-Straße 11 48346 Ostbevern Deutschland Telefon: +49 (0)2532 81-0 Fax: +49 (0)2532 81-129 E-Mail: ir@friwo.de Internet: www.friwo-ag.de ISIN: DE0006201106 WKN: 620110 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 832095 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 832095 27.06.2019 ISIN DE0006201106 AXC0112 2019-06-27/11:19