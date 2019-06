Stuttgart (ots) -



Öffentliche Veranstaltung am 28. Juni um 19 Uhr in der Staatsgalerie Stuttgart / Sendung am 27. Juli um 17:05 Uhr in "SWR2 Zeitgenossen"



Mit "Hasenblut im Schampus", ein paar Tropfen echtem Hasenblut im Champagner, trank der Stuttgarter Kunstsammler Josef Froehlich Blutsbrüderschaft mit Aktionskünstler Joseph Beuys. Der Unternehmer ist einer der wichtigsten international agierenden Sammler zeitgenössischer Kunst, tritt jedoch wenig in der Öffentlichkeit auf und gibt selten Interviews. Jetzt folgte Froehlich der Einladung zum Gespräch für die Sendung "SWR2 Zeitgenossen". Die Aufzeichnung der Sendung findet am Freitag, 28. Juni 2019, von 19 bis 20:30 Uhr in der Staatsgalerie Stuttgart statt. Das Gespräch führt Susanne Kaufmann (SWR2).



Kunstsammler und Leihgeber



Der 84-jährige Josef Froehlich ist ein großzügiger Leihgeber und zeigt seine Sammlung auch in international renommierten Museen wie der Tate Gallery in London oder dem Museum of Modern Art in New York. In Leinfelden-Echterdingen, wo er 1965 seine erste Maschinenfabrik gründete, betreibt er außerdem einen privaten Schauraum. Die Stuttgarter Staatsgalerie zeigt derzeit zahlreiche Leihgaben zeitgenössischer Kunst aus der Sammlung Froehlich in der Ausstellung "Baselitz - Polke - Kiefer - Richter - Die jungen Jahre der alten Meister".



Veranstaltung



Aufzeichnung "SWR2 Zeitgenossen mit Josef Froehlich, Unternehmer und Kunstsammler" Freitag, 28. Juni 2019, 19 Uhr bis 20:30 Uhr Staatsgalerie Stuttgart, Metzler-Saal (Zugang über Haupteingang des Museums) Einlass: ab 18:15 Uhr, der Eintritt ist frei



Sendung:



"SWR2 Zeitgenossen" am Samstag, 27. Juli 2019, 17:05 bis 17:50 Uhr in SWR2.



