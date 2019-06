Damit reagierte der Bayer-Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 26.06.2019 auch auf Themen, die kürzlich bei der Hauptversammlung von Aktionären angesprochen wurden und auch im laufenden Dialog mit Investoren zur Sprache kommen. So erörterte das Gremium das weitere strategische Vorgehen bei den anstehenden Gerichtsverfahren und beschloss konkrete Maßnahmen zum Umgang mit den aktuellen rechtlichen Prozess- und Mediationsaktivitäten. Der gegründete Ausschuss wird aus acht Aufsichtsratsmitgliedern bestehen und paritätisch besetzt sein. Mehrere Mitglieder des Ausschusses haben umfassende Erfahrung mit komplexen Gerichtsverfahren.

Zudem beauftragte Bayer den US-Anwalt John H. Beisner, den Aufsichtsrat zum Rechtskomplex Glyphosat kontinuierlich zu beraten - auch zu Fragen der Prozesstaktik und zur Mediation. ...

