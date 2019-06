In Sachsen-Anhalt ist ein Verdächtiger festgenommen worden, der im Zusammenhang mit den Pariser Terroranschlägen steht. Er befindet sich nun in Auslieferungshaft.

Im Zusammenhang mit den Terroranschlägen in Paris auf die Konzerthalle "Bataclan" vom November 2015 ist ein Verdächtiger in Sachsen-Anhalt festgenommen worden. Der 39-jährige Bosnier wurde mit Europäischem Haftbefehl aus Belgien gesucht und befindet sich derzeit in vorläufiger Auslieferungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag mitteilte.

Der Bosnier war im Zuge eines Verfahrens wegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...