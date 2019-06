Diligent gibt die Integration der Brainloop-Technologie bekannt, die seinen Kunden, darunter mehr als 50 der Fortune 1000-Unternehmen, den sicheren Austausch von Dateien und Meeting-Workflows ermöglicht

Im Rahmen seiner nächsten bedeutenden Expansion zur Unterstützung moderner Governance gab Diligent heute die Einführung der Anwendungen "Secure File Sharing" und "Secure Meeting Workflow" als Bestandteil der Diligent Governance Cloud bekannt. Diese bahnbrechenden Anwendungen ermöglichen eine rundum sichere Zusammenarbeit nicht nur zwischen Vorstandsmitgliedern, Aufsichtsräten und Führungskräften, sondern auch mit Wirtschaftsprüfern, Regulatoren und wichtigen externen Partnern. Die Anwendungen setzen neue Maßstäbe in puncto Sicherheit und Daten-Governance für Unternehmen, die in diesem digitalen, mobilen und sozialen Zeitalter agieren.

In der schnelllebigen Welt von heute kommen Bedrohungen mit höchster Geschwindigkeit aus allen Richtungen. Führungskräfte in Unternehmen müssen kontinuierlich höhere Standards zum Schutz vor Cyber-Attacken und Informationslecks setzen und gleichzeitig immer enger mit externen Interessengruppen zusammenarbeiten. Selbst die kompetenteste Führungskraft kann im Hinblick auf den Umgang mit höchst vertraulichen Unterlagen wichtige Aspekte übersehen, insbesondere bei der Vorbereitung von Sitzungen sowie beim Austausch von Dokumenten mit geringen Kontrollen und unzureichend definierten Zugriffsrechten.

Moderne Governance setzt ein höheres Maß an Sicherheit für Daten in einem Unternehmen voraus einen Standard, der weit über normale File Storage-Systeme hinausgeht. "Secure Meeting Workflow" und "Secure File Sharing" von Diligent gewährleisten eine sichere, kontrollierte Zusammenarbeit, damit Unternehmen maximale Sicherheit wahren und Risiken gemäß bewährten Verfahren führender CISOs und CIOs ausschließen können. Diligent bietet die Anwendungen "Secure Meeting Workflow" und "Secure File Sharing" als integrierte Komponenten seiner Governance Cloud an, um einen umfassenden Kommunikationsrahmen für sensible Dokumente zu schaffen. Die Governance Cloud unterstützt den sicheren Austausch von Dokumenten zwischen allen Mitgliedern des Führungsgremiums im gesamten Unternehmen und bei Bedarf auch mit externen Organisationen.

"Im heutigen, mit hohen Risiken behafteten Umfeld benötigen Vorstand, Aufsichtsrat und Führungsmitglieder eine geschlossene Lösung, die den effizienten Umgang nicht nur mit Sitzungsunterlagen, sondern mit allen kritischen und vertraulichen Dokumenten ohne Gefährdung durch Informationslecks oder Attacken ermöglicht", so Brian Stafford, CEO von Diligent. "Unsere Lösungen haben in der Vergangenheit bereits ein Höchstmaß an Sicherheit im Rahmen von Vorstands- und Aufsichtsratssitzungen gewährleistet. Deshalb bin ich stolz, dass wir die Governance Cloud jetzt für den Dateiaustausch und die Zusammenarbeit sowohl auf das gesamte Unternehmen als auch auf externe Parteien wie beispielsweise Wirtschaftsprüfer, Bankmitarbeiter, Regulatoren und externe Partner erweitert haben. Moderne Governance erfordert einen wesentlich höheren Standard für den Schutz der wichtigsten Daten im Unternehmen, und wir machen jetzt eine solche sichere, kontrollierte Kollaboration weit über Sitzungen hinaus möglich."

Diligent Secure Meeting Workflowunterstützt eine strukturierte undsichere Vorbereitung von Vorstands- und Aufsichtsratssitzungen, einschließlich der Einrichtung eines sorgfältig kontrollierten Kreises interner und externer Interessengruppen, die extrem sensible Dokumente gemeinsam bearbeiten und austauschen können. Secure Meeting Workflow automatisiert und schützt den Vorbereitungsprozess von Sitzungen in einer benutzerfreundlichen und intuitiven Anwendung, indem vertrauliche Kommunikation vollständig aus unsicheren E-Mail- und Messaging-Diensten ausgelagert wird.

Diligent Secure File Sharing bietet Führungsgremien einen rundum geschützten Datenraum, der ausschließlich ihnen für die Verteilung und sichere Aufbewahrung vertraulicher Dokumente zur Verfügung steht. Dieser private Datenraum einschließlich IT-Abschirmung, die in herkömmlichen Datenspeichersystemen fehlt ermöglicht den Austausch und die gemeinsame Verwaltung vertraulicher Dokumente mit speziell ausgewählten Einzelpersonen oder Gruppen.

"AEGIS ist schon lange Kunde von Diligent. Für uns ist Diligent Boards ein unverzichtbares Werkzeug zur vertraulichen und zuverlässigen Verbreitung von Sitzungsunterlagen und zugehörigen Informationen. Wir begrüßen es sehr, dass Diligent jetzt auch die sichere Zusammenarbeit während der Vorbereitung unserer Sitzungen unterstützt", erklärte Mark A. Walsh, General Counsel and Corporate Secretary for AEGIS Insurance Services, Inc. "Wir freuen uns, mit diesem Werkzeug das gleiche Maß an Effizienz, Innovation und Benutzerfreundlichkeit, das wir von Diligent gewohnt sind, auch in unseren Sitzungsvorbereitungen zu erhalten."

Die neuen Anwendungen basieren auf der ausgereiften Technologie von Brainloop AG, dem führenden Anbieter hochsicherer Datenraumlösungen für die sichere gemeinsame Nutzung vertraulicher Dokumente. Brainloop betreut 70% der deutschen DAX-30-gelisteten Unternehmen und bietet sichere Cloud Storage für Organisationen in Deutschland und Kontinentaleuropa.

Weitere Informationen über Sicherheitsanforderungen moderner Governance erhalten Sie hier.

Über Diligent

Diligent ist der Pionier im Bereich moderner Governance. Mit Diligent als Partner können Führungsgremien Governance durch unübertroffene Insights und hochsichere, integrierte SaaS-Anwendungen in einen Wettbewerbsvorteil umwandeln, damit sich ihre Unternehmen im komplexen globalen Umfeld von heute entfalten und behaupten können. Die zuverlässigen, cloudbasierten Anwendungen von Diligent optimieren das Tagesgeschäft des Vorstands und der Führungsgremien, unterstützen Zusammenarbeit und sicheren Informationsaustausch im gesamten Unternehmen, verwalten Daten von Tochtergesellschaften und juristischen Personen und liefern die Insights und Informationen, die Führungskräfte für gute Corporate Governance benötigen und um neue Chancen zu nutzen.

Diligent hat das größte globale Netzwerk aus Aufsichtsrats- und Vorstandsmitgliedern sowie Führungskräften. Mehr als 16.000 Unternehmen und 650.000 Führungskräfte in über 90 Ländern vertrauenauf Diligent. Die Kundenbetreuung von Diligent ist rund um den Globus ausgezeichnet worden, und das Unternehmen betreut über 50% der Unternehmen des Fortune 1000 Index, 70% des FTSE 100 Index und 65% des ASX Index.

Besuchen Sie www.diligent.com, um zu erfahren, wie Unternehmen mit moderner Governance einen deutlichen Wettbewerbsvorsprung erzielen können.

