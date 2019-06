Vor zwei Wochen notierte das Hebel-Depot von DER AKTIONÄR noch knapp 16 Prozent im Minus. Mittlerweile konnte das Minus reduziert werden. Neu hinzugekommen ist in dieser Zeit kein Wert. Es wurde auch keiner verkauft.



Das Hebel-Depot richtet sich in erster Linie an spekulativ orientierte Anleger. Die Handelsstrategie ist es, kurzfristige Trading-Chancen mit Hebelprodukten (Optionsscheine und Turbo-Optionsscheine; long und short) auszunutzen und somit zum Erfolg zu kommen. Das Hebel-Depot wird jeweils zu Jahresbeginn neu aufgelegt.