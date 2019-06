marktEINBLICKE um 12: DAX verliert an Schwung, Paul Singer schiebt Bayer an

Nach einem positiven Start in den heutigen Donnerstaghandel verlor der DAX bis zum Mittag an Schwung. Offenbar wissen Investoren immer noch nicht, ob der kommende G20-Gipfel uns näher an eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China bringt oder den Handelskonflikt eskalieren lässt.

Die Lage an der Frankfurter Börse: