BONN (dpa-AFX) - Beim Verbraucherschutz hat das Bundeskartellamt seine Forderung nach mehr Kompetenzen untermauert. Mit sogenannten Sektoruntersuchungen könne man bisher zwar Defizite benennen, aber nicht per Verfügung abstellen - dies sollte sich ändern, sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt am Donnerstag in Bonn. Als Beispiel nannte er Online-Vergleichsportale, die den Nutzer mit irreführenden Angaben zum Beispiel zur schnellen Hotel-Buchung drängten. "Mehr Klarheit für den Verbraucher - das würden wir gern durchsetzen, das können wir im Moment nicht." Seine Forderung richtete er gen Berlin - hierfür müsste ein Gesetz geändert werden./wdw/DP/stw

AXC0128 2019-06-27/12:10