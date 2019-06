Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateJournal" präsentieren in ihrer aktuellen Ausgabe eine Aktienanleihe (ISIN DE000DF3GJ57/ WKN DF3GJ5) von der DZ BANK auf die S&T-Aktie (ISIN AT0000A0E9W5/ WKN A0X9EJ).Bei S&T habe es zuletzt umfangreiche Insiderverkäufe gegeben: Aufsichtsrat Erhard Grossnigg habe Aktien im Wert von gut 13,5 Mio. Euro und Vorstand Richard Neuwirth im Wert von knapp 3,08 Mio. Euro abgestoßen. Kurz danach habe auch noch CEO und S&T-Macher Hannes Niederhauser mit dem Verkauf von Papieren im Volumen von 5,125 Mio. Euro für Aufsehen gesorgt. Es verwundere nicht, dass die S&T-Aktie unter Druck gekommen sei. Schließlich könnten Insiderverkäufe ein Alarmsignal dafür sein, dass im Unternehmen etwas nicht rund laufe. Nicht so bei S&T: Bei den Linzern seien Aktien und Aktienoptionen Teil der Vergütung des Managements. Hierzu würden auch Verkäufe zur Monetarisierung der jeweiligen Aktien und Aktienoptionen gehören. ...

