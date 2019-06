Hannover (www.anleihencheck.de) - Während vergangene Woche mit vier Benchmark-Anleihen noch als betriebsam zu werten war, sieht es nun erheblich dünner aus, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB zum SSA-Markt.Während sowohl in Berlin und Brandenburg als auch z.B. in Italien die Sommerferien bereits begonnen hätten, würden die Analysten der NORD/LB in den kommenden Wochen nur noch vereinzelt mit Neuemissionen oder Taps im SSA-Segment rechnen. Hervorzuheben sei hier zum Beispiel der seltene Gast Europäische Union. So solle es dem Vernehmen nach in naher Zukunft bei passenden Marktbedingungen eine Transaktion in Höhe von EUR 250 Mio. geben. Die EU - so auch der Bloombergticker - habe 2019 laut eigenen Angaben einen Fundingbedarf von maximal EUR 1,1 Mrd. und stehe den Aufzeichnungen der Analysten der NORD/LB zufolge am Primärmarkt noch bei 0% (Private Placements und Schuldscheindarlehen stets ausgeschlossen). ...

