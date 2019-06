München (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der One Square Advisory Services GmbH:Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN DE000A2AA204/ WKN A2AA20) hat folgende News auf Ihrer Homepage veröffentlicht:"Die Treuhänderin plant, am 26. Juni 2019 eine weitere Ausschüttung gemäß Insolvenzplan an die Gläubiger der DF Deutsche Forfait AG ("DF AG") vorzunehmen. Dabei wird es sich um die Ausschüttung V handeln mit einer insolvenzrechtlichen Quote in Höhe von 6,4840%. Diese Quote wird sowohl auf den Nominalbetrag der Anleihe (ISIN DE000A1R1CC4/ WKN A1R1CC) als auch auf die angemeldeten Zinsansprüche ausgeschüttet werden. ...

