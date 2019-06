In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung.



In dieser Ausgabe geht es um Bayer, Tesla, Varta, Samsung SDI, Albemarle, den Batterie-Future und JinkoSolar. Bayer ist am Donnerstag größter Gewinner im DAX. Und das ist durchaus gerechtfertigt, denn wenn der Millardär Paul Singer investiert, dann bewegt er in der Regel auch Kurse. Die Frage ist allerdings, was Singer mit Bayer vorhat und ob sich die Aufwärtsbewegung der Aktie fortsetzen kann. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um das Thema Elektromobilität und Batterien. Während die Aktie von Varta von einem Hoch zum nächsten eilt, haben sich andere Aktien der Branche zuletzt eher verhalten entwickelt. Das könnte sich jetzt ändern. Insofern ist ein Mini-Future auf den Batterie-Index jetzt durchaus ein interessantes Investment.