Gold Resource Corp. meldete gestern, dass es seine regelmäßige Monatsdividende für den Juni 2019 ausschütten wird. Dem Unternehmen zufolge soll die Ausschüttung am 23. Juli 2019 erfolgen; die Dividende wird sich auf 1/6 Cent je Stammaktie belaufen, wobei alle Anteilseigner per 11. Juli 2019 beachtet werden.



Seit Beginn der kommerziellen Produktion im Juli 2010 hat das Unternehmen laut eigenen Angaben 111 Millionen Dollar in Form von Monatsdividenden an seine Aktionäre ausgeschüttet. Des Weiteren bietet Gold Resource die Möglichkeit, sich die Dividende in Form von physischem Gold oder Silber auszahlen zu lassen.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de