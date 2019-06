Seit den ersten Diskussionen um einen Mietendeckel in Berlin haben Wohnimmobilien-Aktien einen schweren Stand. Die Deutsche Wohnen beispielsweise verbucht heute wahrscheinlich den zehnten Verlusttag in Folge. Bei Vonovia ist der Kursrückgang nicht ganz so dramatisch, doch auch die Nummer 1 der Branche leidet. Es fehlt nicht mehr viel und der Stoppkurs des AKTIONÄR wird ausgelöst.Die Vonovia-Aktie hat seit dem Hoch am 18. Juni rund zwölf Prozent verloren. In der Zwischenzeit hat der Senat in Berlin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...