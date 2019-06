Capital Group Polen: Schon im 2. Quartal zeichnet die Capital Group Polen ein herausragendes Ergebnis DGAP-News: Capital Group / Schlagwort(e): Dividende/Ausschüttungen Capital Group Polen: Schon im 2. Quartal zeichnet die Capital Group Polen ein herausragendes Ergebnis 27.06.2019 / 12:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Schon im 2. Quartal zeichnet die Capital Group Polen ein herausragendes Ergebnis Die Sommerpause fällt aus, denn die Capital Group fährt auch im 2. Quartal überdurchschnittlich positive Ergebnisse ein. Während an den Märkten und in der Industrie die Geschäftstätigkeiten eher rücklaufend sind, schaltet Capital Group Polen noch einen Gang höher. Nicht nur das Zinsgeschäft läuft besser an als noch zu Jahresbeginn erwartet, auch der Ausbau neuer Geschäftsfelder in Europa schreitet weiter voran. Neben den Akquisitionen und Marketingtätigkeiten in der Technologiebranche, sorgen auch die Wandelanleihen und Optionsscheine für eine ertragreiche Gewinnauschüttung. Das Unternehmen hat bereits im Jahr 2018 mit einem Cashflow von 1,38 Milliarden Euro eine beachtliche Leistung erzielt. Die Analysten gehen für 2019 davon aus, dass sich dieser Betrag noch um einen 2 stelligen Millionenbetrag vergrößern wird. Bei einem Gewinnüberschuss von 11,4 Prozent freuen sich vor allem die Anleger, welche auch in den nächsten Jahren überdurchschnittliche Renditen erwarten können. Während man sich in Amerika und Asien im Mittelfeld bewegt, macht sich Capital Group Polen auf den Weg, in Europa bis 2025 eine marktdominierende Stellung zu erkämpfen. Möglich wird das vor allem durch die sorgfältige Auswahl der Geschäftspartner, welche gerade im institutionellen Bereich mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Nach Aussage des Managements, werden auch für das aktuelle Jahr wieder attraktive Dividendenausschüttungen erfolgen. 27.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 832235 27.06.2019 AXC0136 2019-06-27/12:35