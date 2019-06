Beim Thema Autofahren legen die Deutschen offenbar mehr Umweltbewusstsein an den Tag. So zeigen immer mehr Bundesbürger Interesse an Angeboten, die eine verringerte Pkw-Nutzung belohnen, wie aus einer Umfrage der Creditplus Bank AG zu den Autotrends 2019 hervorgeht. Dies gilt auch für den Bereich Versicherungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...