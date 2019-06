Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat Continental von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 140 auf 105 Euro gesenkt. Analyst Christian Ludwig sieht die Unternehmensziele des Autozulieferers und Reifenherstellers für dieses Jahr in Gefahr. Um sie zu erreichen, wären erhebliche Verbesserungen im zweiten Quartal nötig, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit seiner gekürzten Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) 2019 reflektiere er die anhaltende Schwäche in den Endmärkten. Ludwig liegt damit zudem deutlich unter den Markterwartungen./ajx/edh

