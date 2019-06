Zürich (ots) - Arthur Braunschweig, Geschäftsführender Partner der

E2 Management Consulting AG, ist neuer Präsident von öbu, dem Verband

für nachhaltiges Wirtschaften. Das Vizepräsidium übernimmt Anne Wolf,

Leiterin Corporate Responsibility der Schweizerischen Post.



An der diesjährigen Mitgliederversammlung von öbu, dem Verband für

nachhaltiges Wirtschaften, gab Olmar Albers, Geschäftsleiter bei öbu,

Einblick in den laufenden Strategieprozess des Verbands. Neben neuen

Formen der Finanzierung werden dabei verstärkt Kooperationen und

Mitgliederengagement sowie die Umsetzung des nachhaltigen

Wirtschaftens im Unternehmen im Fokus stehen.



Neben der strategischen Transformation gibt es auch personelle

Veränderungen. Das neu ernannte Präsidium des Verbands stellte sich

an der Mitgliederversammlung den anwesenden UnternehmensvertrerInnen

vor. öbu-Präsident Dr. Arthur Braunschweig, Geschäftsführender

Partner der E2 Management Consulting AG, baute den Verband 1989 als

Geschäftsleiter mit auf und ist seit 1999 im Vorstand. Er sieht in

öbu ein grosses Potenzial als Plattform, auf der Unternehmen

gemeinsam neuartige Ansätze austesten können, von neuen Arbeits- und

Geschäftsmodellen bis hin zu nachhaltigen Lieferketten - alles im

Sinne der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Anne Wolf, neue

Vizepräsidentin von öbu, berichtete über die für die Post wertvollen

Ergebnisse der "Wesentlichkeitsanalyse" zu Nachhaltigkeit.



Arthur Braunschweig übernimmt das Amt von Ruth E. Blumer Lahner,

Head Regulatory Affairs, Sustainability and SHEQ bei Kolb Group. Ruth

Blumer Lahner hatte als bisherige öbu-Vizepräsidentin das Präsidium

zunächst ad-interim und im Januar 2019 auch formell übernommen, als

Christian Hunziker aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat. Beide

haben den Verband und die Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft

in der Schweiz massgeblich geprägt.



Auf die Mitgliederversammlung folgte ein anregendes Referat von

Christian Felber, Wirtschaftsreformer und Initiant der

Gemeinwohlökonomie, zur Frage, ob wir die wirtschaftliche Leistung

mit finanziellen Daten nicht falsch messen würden. Die

Gemeinwohlökonomie schlägt vor, die Wirkungen auf Mensch und

Gesellschaft, wie Zufriedenheit, Sicherheit, etc., als Indikatoren

für die eigentlichen Ziele auch des wirtschaftlichen Handelns in den

Fokus zu nehmen. Finanzielles soll damit als Mittel und nicht als

Zweck betrachtet werden.



An einem Workshop mit interessierten Unternehmen soll im Herbst

2019 die Erstellung einer auf diesen Prinzipien aufgebauten

Gemeinwohlbilanz ausgearbeitet werden. Weitere Informationen folgen

auf www.oebu.ch



Zur Medienmitteilung: http://ots.ch/K2q1KA



Zum Foto zur Medienmitteilung:



http://ots.ch/aLGBMX (© öbu 2019. Christian Hunziker, Ruth Blumer

Lahner, Arthur Braunschweig und Anne Wolf [v.r.n.l.]) *Verwendbar im

Kontext der Medienmitteilung und mit Hinweis auf Quelle.



Über öbu



öbu, der Verband für nachhaltiges Wirtschaften, setzt sich

zusammen mit seinen über 300 Mitgliedsunternehmen und -organisationen

für eine prosperierende Wirtschaft unter Einhaltung ökologischer und

sozialer Grundsätze ein. Wir verstehen nachhaltiges Wirtschaften als

integralen Teil der Unternehmensstrategie, der langfristig die

Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft und die Zukunft unseres

Planeten sichert.



öbu ist Global Network Partner des World Business Council for

Sustainable Development (WBCSD).



Originaltext: öbu - Der Verband für nachhaltiges Wirtschaften

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100061882

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100061882.rss2



Kontakt:

Sunna Seithel, Kommunikation, seithel@oebu.ch, 044 215 63 57



Website: www.oebu.ch

Twitter: oebu_ch

LinkedIn: öbu - Der Verband für nachhaltiges Wirtschaften