BERLIN (Dow Jones)--Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat eine stärkere Cyberabwehr der Sicherheitsbehörden in Deutschland gefordert. "Wir müssen uns wehrfähig machen, wenn es zu einem massiven Angriff auf kritische Infrastruktur kommt", sagte er anlässlich der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2018 in Berlin. Zu den Zielen gehören etwa Energieversorgungsunternehmen, Krankenhäuser, Telefon- oder Stromnetze. Es müsse darum gehen, die Quelle solcher ausländischen Infiltrationen besser zu identifizieren, so Seehofer. Die Alternative hieße andernfalls, betroffene Leitungen stillzulegen.

Die Gefahren durch Spionage ausländischer Geheimdienste sind laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) generell gestiegen. Am aktivsten sei Russland, dessen Aktivitäten sich auf Vertreter von Politik, Wirtschaft, Industrie, Technologie und Militär fokussierten. China spioniere zunehmend nicht nur im Industriebereich, sondern auch gegen politische Institutionen, während iranische und türkische Dienste vor allem eigene Oppositionelle in Deutschland beobachteten.

"Je mehr die Digitalisierung voranschreitet, desto wahrscheinlicher werden Cyberangriffe", erklärte BfV-Behördenchef Thomas Haldenwang. Solche Attacken würden häufig auch zu Sabotage-Zwecken gegen kritische Infrastruktur genutzt, so Haldenwang.

