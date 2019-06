Die britische Premierministerin Theresa May hat vor dem G20-Gipfel in Japan zur "dringenden Deeskalation" im Streit zwischen Washington und Teheran aufgerufen. "Wir müssen eine diplomatische Lösung für die aktuelle Situation finden", sagte May laut einer Mitteilung am Donnerstag. Gleichzeitig forderte sie die internationale Gemeinschaft zum Zusammenstehen gegen "Irans zutiefst destabilisierende Aktivität" auf.

Die Staats- und Regierungschefs der großen Wirtschaftsnationen (G20) kommen am Freitag und Samstag zu einem zweitägigen Gipfel im japanischen Osaka zusammen. Für May wird es die letzte Teilnahme, sie gibt ihr Amt Ende Juli ab./cmy/DP/stw

