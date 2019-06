CONSUS Real Estate AG: Hauptversammlung stimmt Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu DGAP-News: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung CONSUS Real Estate AG: Hauptversammlung stimmt Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu 27.06.2019 / 13:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CONSUS Real Estate AG: Hauptversammlung stimmt Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu Berlin, den 27. Juni 2019 - Die Hauptversammlung der CONSUS Real Estate AG ("Consus", ISIN DE000A2DA414) hat am 26.6.2019 alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit verabschiedet und ebnet die weitere Unterstützung für die Unternehmensstrategie der Gesellschaft. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse stehen auf der Homepage zur Verfügung (https://www.consus.ag/hauptversammlung-2019). Die Anteilseigner entlasteten den Vorstand (99,96 Prozent Zustimmung) und den Aufsichtsrat (99,94 Prozent Zustimmung) für das Geschäftsjahr 2018. Zuvor hatte der Vorstandsvorsitzende, Professor Andreas Steyer, über das abgelaufene Geschäftsjahr berichtet und die Fragen der Aktionärinnen und Aktionäre beantwortet. Zur diesjährigen Hauptversammlung begrüßte der Aufsichtsratsvorsitzende Axel Harloff die Aktionärinnen und Aktionäre im Ludwig-Erhard-Haus in Berlin. Er eröffnete die Veranstaltung um 11 Uhr und beendete sie um 14.15 Uhr. Es waren 63,07 Prozent des Grundkapitals vertreten. Weitere Informationen zur diesjährigen Hauptversammlung und die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten finden Sie auf der Consus Website, www.consus.ag Investor Relations investors@consus.ag +49 30 965 357 90 260 Über CONSUS Real Estate AG Die CONSUS Real Estate AG ("Consus") mit Hauptsitz in Berlin, ist ein führender Wohnimmobilienentwickler in Deutschlands Top 9 Metropolen. Mit einem Projektentwicklungsvolumen von ca. EUR 10 Mrd. konzentriert sich die Consus auf den standardisierten Geschosswohnungsbau. Durch Forward Sales an institutionelle Investoren, der Digitalisierung von Bauprozessen und der industriellen Serienfertigung agiert die Gruppe entlang der gesamten Entwicklungswertschöpfungskette. Die Consus Aktien sind im Scale Segment der Deutschen Börse und dem m:access Segment des Freiverkehrs der Börse München notiert und werden u.a. über XETRA in Frankfurt gehandelt. 27.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CONSUS Real Estate AG Kurfürstendamm 188-189 10707 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 965 357 90 300 E-Mail: info@consus.ag Internet: www.consus.ag ISIN: DE000A2DA414 WKN: A2DA41 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 832251 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 832251 27.06.2019 ISIN DE000A2DA414 AXC0148 2019-06-27/13:05