Berlin (ots) -



Fundamente und Fahrstuhl werden turnusmäßig saniert Restaurant und Aussichtsplattform bleiben zweieinhalb Monate geschlossen



Der Berliner Funkturm (Restaurant & Plattform) bleibt vom 1. Juli 2019 bis zum 16. September 2019 für Besucher geschlossen.



Aktuell werden bis zum 21. August 2019 Sanierungsarbeiten an den vier Fundamentsockeln durchgeführt sowie der Fahrstuhl turnusmäßig gewartet. Anschließend werden das Restaurant und die Aussichtsplattform für exklusive Veranstaltungen zur IFA 2019 genutzt.



Das Berliner Wahrzeichen ist ab dem 17. September wieder für Besucher und Gäste aus aller Welt zu erleben.



Über den Berliner Funkturm



Der Berliner Funkturm hat am 3. September 2016 sein 90-jähriges Jubiläum gefeiert. Seit seiner Einweihung zur 3. Funkausstellung im Jahre 1926 hat der Funkturm mehr als 18 Millionen Gäste empfangen. Nach wie vor begeistern sowohl die kulinarischen Genüsse im "schwebenden Restaurant" in 55 Metern Höhe als auch die faszinierenden Ausblicke von der Plattform in luftigen 126 Metern die Gäste aus aller Welt. Eigentümer des Berliner Funkturms ist das Land Berlin. Betreibergesellschaft ist die Capital Catering GmbH. Mehr Informationen finden Sie auch im Internet: https://www.funkturm-messeberlin.de/



Über die Messe Berlin



Die Messe Berlin zählt zu den zehn umsatz- und wachstumsstärksten Messegesellschaften weltweit. Sie konzipiert, vermarktet und veranstaltet jedes Jahr hunderte von Liveevents in Berlin und auf der ganzen Welt. Zu ihrem breiten Portfolio gehören die globalen Marken und Leitmessen IFA, InnoTrans, ITB, FRUIT LOGISTICA und die Internationale Grüne Woche, ebenso, wie Großkonferenzen und herausragende Events, so zum Beispiel die Fanmeile am Brandenburger Tor. Mit rund 90 Auslandsbüros vertreibt die Messe Berlin ihre Veranstaltungen in über 170 Ländern. Allein bei den Veranstaltungen am Stammsitz unter dem Funkturm in Berlin akkreditieren sich jedes Jahr rund 30.000 Medienvertreter aus der gesamten Welt. Damit fördert und treibt die Messe Berlin die Entwicklung der Metropole Berlin. Ziel ist, auf allen Veranstaltungen der Messe Berlin den Besuchern ein herausragender Gastgeber zu sein, bestmögliche Geschäftsimpulse für den Einzelnen zu geben und faire Bedingungen für Jeden zu gewährleisten. Dieses Selbstverständnis spiegelt sich im Unternehmensmotto: Messe Berlin - Hosting the World. www.messe-berlin.de



Diese Presse-Information finden Sie auch im Internet: www.messe-berlin.de/Presse/Pressemitteilungen/ und von news aktuell unter: www.presseportal.de/.



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: Messe Berlin GmbH Emanuel Höger Pressesprecher Geschäftsbereichsleiter Corporate Communication Unternehmensgruppe Messe Berlin Messedamm 22 14055 Berlin www.messe-berlin.de Twitter: @MesseBerlin



Funkturm: Dr. Kai Kottenstede T: + 49 (030) 3038 2271 kai.kottenstede@messe-berlin.de