Istanbul, Türkei (ots/PRNewswire) - Mastercard hat seine B2B-Handelslösung erstmals in der Türkei mit Coca-Cola-Icecek eingeführt. Zusammen mit dem Pilot in Izmir können die Vertriebsmitarbeiter jetzt nicht nur Aufträge durch ihre vernetzten Geräte entgegennehmen, sondern auch rund 450.000 Anbieter, Lebensmittelgeschäfte, Märkte und Supermärkte in der Türkei sind in der Lage, ihre Zahlungen einfach mit Masterpass abzuwickeln.



Wie funktioniert die B2B-Zahlung von Coca-Cola-Içecek mit Masterpass?



Vertriebsmitarbeiter von Coca-Cola-Içecek können mithilfe der Mobilanwendungen, die sie derzeit benutzen, um eine Bestellung während eines Kundenbesuchs entgegenzunehmen, nun auch Aufträge von den Geschäftsstellen entgegennehmen, die sie besuchen. Der Zahlungsprozess kann zum Zeitpunkt der



Auftragserteilung durch den Kunden abgeschlossen werden, indem er das Passwort von der Kredit-/Debitkarten-Bank, die bei Masterpass registriert ist, bestätigt. Durch die Beseitigung des Kassiervorgangs bei der Produktlieferung vermeidet man auch die Prozesse, die den Herstellern zusätzliche Kosten verursachen, wie etwa die Notwendigkeit, denselben Ort mehrfach aufsuchen zu müssen, wenn kein Verantwortlicher zu finden ist, und trägt so dank des Zeitgewinns zu weiterem Umsatz und höherer Profitabilität bei.



Wer profitiert und auf welche Weise?



Die Masterpass-B2B-Anwendung reduziert die Bargeldkosten und das Risiko des Bargeldverlustes, während der Abrechnungsprozess bei den Bezahlungen automatisiert wird. Wenn man Geschäfte mit Bargeld tätigt, besteht immer ein Sicherheitsrisiko, da Bargeld finanziell nicht erfasst wird und die Transaktionsverfolgung für jede Partei komplizierter ist. Kartenzahlungen sind jedoch immer gewährleistet. Mithilfe dieser Anwendung werden Liefer- und Zahlungsprozesse gleichzeitig abgeschlossen. Dadurch müssen Vertreter wegen des Abgleichs oder des Inkassoprozesses nicht immer wieder bei ihren Kunden vorbeikommen (wie dem Lebensmittel- oder Supermarkt usw.). Dies fördert die Effizienz im Außendienst. Da Vertriebsmitarbeiter keine Verkaufsstellengeräte brauchen und alle ihre Betriebsabläufe über ihre vernetzbaren Geräte verbunden werden können, sinkt darüber hinaus der Preis für Verkaufsstellengeräte und erhöht die Betriebseffizienz.



