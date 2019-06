Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ähnlich wie im Vormonat bewegten sich die Rentenmärkte der aufstrebenden Volkswirtschaften im Wesentlichen seitwärts, so die Experten von Union Investment.Gemessen am JP Morgan EMBI Global Diversified Composite-Index hätten die Schwellenländeranleihen in Hartwährung (US-Dollar und Euro) ein Plus von 0,4 Prozent verbucht. Die Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China habe vereinzelt für Abgabedruck gesorgt. Derzeit würden zunehmend die Hoffnungen auf eine rasche Lösung schwinden. ...

