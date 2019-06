Bonn (www.anleihencheck.de) - Nachdem die Renditen von als sicher geltenden Staatsanleihen am Vortag noch gefallen waren, zogen sie gestern wieder an, so die Analysten von Postbank Research.Dabei seien die Impulse, die derzeit insbesondere aus dem geld- und dem handelspolitischen Raum kommen würden, keineswegs eindeutig gewesen. So habe US-Notenpräsident Powell am Mittwochabend zwar die Hoffnung auf aggressive geldpolitische Schritte durch die FED gedämpft, habe aber gleichzeitig die Erwartungen auf baldige Zinssenkungen untermauert. Im Hinblick auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China hätten zuversichtlichen Äußerungen aus dem US-Finanzministerium neue Drohungen des US-Präsidenten gegenüberstanden. Letztlich hätten sich die Marktteilnehmer vor diesem diffusen Hintergrund gestern aber offensichtlich dazu entschlossen, die Flucht in die Qualität pausieren zu lassen. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sei daraufhin um 3 Basispunkte auf -0,31% geklettert. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries habe einen Sprung um 6 Basispunkte auf 2,05% gemacht. (27.06.2019/alc/a/a) ...

