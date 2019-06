In Berlin ist der Startschuss für das Elektroauto-Carsharing WeShare von Volkswagen gefallen. Inzwischen ist auch klar, in welchen beiden Städten WeShare als Nächstes angeboten werden soll. Ab heute können in Berlin 1.500 e-Golf nach dem Free-Floating-Prinzip gemietet werden. Anfang kommenden Jahres soll die Flotte um 500 e-Up! ergänzt werden, bevor Mitte 2020 die ersten Exemplare des ID.3 zur Miete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...