Die HanseYachts AG (ISIN: DE000A0KF6M8) hat sich mit heutiger Zustimmung des Aufsichtsrats mit der HY Beteiligungs GmbH, einer 100%-igen Tochtergesellschaft der Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA, über den Kauf sämtlicher Anteile an der Privilège Marine Holding GmbH geeinigt. Der Kaufvertrag soll am 28. Juni 2019 unterzeichnet werden. HanseYachts AG erwirbt damit mittelbar 97,43% der Anteile an der Privilège Marine SAS, Frankreich. Der Barkaufpreis beträgt 500 TEUR zuzüglich einer variablen Kaufpreiskomponente von bis zu weiteren 600 TEUR, die abhängig von bestimmten zukünftigen Entwicklungen ist.

Der Vorstand der Gesellschaft hat heute außerdem mit Zustimmung des Aufsichtsrats einen Grundlagenbeschluss über die Durchführung einer Sachkapitalerhöhung gegen Einlage von Zahlungsansprüchen, im Wesentlichen aus Darlehen, sowie einer kompensierenden Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht für die Aktionäre gefasst. Danach soll - auf der Grundlage des Schlusskurses der Aktie der Gesellschaft vom 26. Juni 2019 von EUR 5,95 - das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 933.162,00 gegen Ausgabe von 933.162 neuen Aktien durch Einbringung von Rückzahlungsansprüchen aus Darlehen mit einem Marktwert von insgesamt ca. EUR 5,4 Mio. erhöht werden, sowie parallel bzw. unmittelbar anschließend um EUR 299.219,00 gegen Ausgabe von 299.219 neuen Aktien gegen Bareinlagen. Die neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung sollen den Aktionären zu einem Bezugspreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...