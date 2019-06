(shareribs.com) London 27.06.2019 - Nach den gestrigen Kursgewinnen für Brent- und WTI-Rohöl kommt es am Donnerstag zu Gewinnmitnahmen. Die Marktteilnehmer halten sich vor dem nächsten OPEC-Meeting zurück. Ein massiver Rückgang der Rohölbestände in den USA hat die Ölpreise am Mittwoch stark nach oben getrieben. Hinzu kam eine geringere Förderung von Rohöl und die wahrscheinliche Schließung einer wichtigen ...

