Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ElringKlinger: Sinkende Margen, Jahresziele trotzdem bestätigt - Aktienanalyse Quartalsberichte von ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF), das hieß zuletzt sinkende Margen und maue Aussichten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...