AUSTIN, Texas, June 27, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) gab heute bekannt, dass es den ersten Platz beim "Commercial Real Estate Award for Industrial Development 2019" erhält, der vom Austin Business Journal vergeben wird. XBiotech USA Inc. erhielt die Auszeichnung für seine integrierte Forschungs-, Entwicklungs-, Verwaltungs- und Produktionsstätte, die nur 15 Minuten von der Innenstadt Austins entfernt liegt. XBiotech begann 2015 mit dem Bau seiner hochmodernen Anlage im Rahmen eines Bauleitplans für den Bau seiner weltweiten Betriebszentrale.



Das Austin Business Journal berichtete, "ein Konzept des ‚grünen Lebens' diente als Leitvision für den Campus des Biowissenschaftsunternehmens XBiotech US Inc. im Südosten Austins. Die 40.000 Quadratmeter große Anlage wurde auf 48 Hektar dichten Geländes gebaut, darunter Bäche, dichte Vegetation.... und eine 100-jährige Flussaue, die sich über das südliche Ende der Anlage erstreckt."

Austins beste Neubauten: XBiotech wurde 2019 zum Gewinner der Commercial Real Estate Awards gekürt.

In der renommierten "Open-Air"-Einrichtung befindet sich XBiotechs Plattform für die Entdeckung und Herstellung der firmeneigenen therapeutischen Antikörper True Human. True Human Antikörper werden nirgendwo sonst auf der Welt kommerziell produziert oder vermarktet (alle derzeit erhältlichen/vermarkteten therapeutischen Antikörper sind entweder tierischen Ursprungs oder wurden von den ursprünglichen menschlichen Sequenzen modifiziert, um bestimmte Krankheiten zu bekämpfen. Modifizierte Antikörper unterscheiden sich von Antikörpern, die der menschliche Körper bildet*).XBiotech produziert die einzigen therapeutischen Antikörper in der klinischen Entwicklung, die aus der natürlichen humanen Immunreaktion gewonnen werden, darunter den führenden entzündungshemmenden Antikörper des Unternehmens, Bermekimab. Die einzigartigen Entdeckungs- und Herstellungsverfahren am Standort Austin von XBiotech unterscheiden das Unternehmen und seine Produkte von allen anderen pharmazeutischen Entwicklern.

*Die derzeit vermarkteten biologischen Antikörperbehandlungen werden entweder als "humanisiert" oder "vollständig human" eingestuft. "Humanisierte" Antikörper wurden von nicht-menschlichen Arten bezogen und modifiziert, um menschlichen Antikörpern ähnlicher zu werden. https://en.wikipedia.org/wiki/Humanized_antibody "Vollständig humane"-Antikörper werden entweder von transgenen Mäusen oder aus menschlichen Gensequenzen gewonnen, die zu einem Antikörper-Medikament modifiziert werden. Werden entweder "humanisierte" oder sogenannte "vollständig humane"-Antikörper in den menschlichen Blutkreislauf eingebracht, kann das Immunsystem sie als fremd erkennen und mit Abstoßung reagieren, und diese Antikörper können verschiedene Nebenwirkungen verursachen.https://en.wikipedia.org/wiki/Monoclonal_antibody

Die True Human Antikörper von XBiotech stammen vom Menschen und werden ohne Veränderung von Personen gewonnen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. Mit Forschungs- und klinischen Programmen in verschiedenen Krankheitsbereichen haben die True Human-Antikörper von XBiotech das Potenzial, die natürliche Immunität des Körpers zu nutzen, um Krankheiten mit einem hohen Maß an Sicherheit, Wirksamkeit und Verträglichkeit zu bekämpfen.

Am Standort Austin nutzt XBiotech seine firmeneigene Super High Stringency Antibody Mining (SHSAM) Technologie, um Hunderttausende von menschlichen Blutspenden zu überprüfen und die medizinisch wichtigsten Antikörper von Individuen zu identifizieren, die auf natürliche Weise gegen bestimmte Krankheiten immun sind. Nachdem die gewünschten Antikörper von einer Person identifiziert wurden, werden die für die Herstellung dieser Antikörper verantwortlichen Gene identifiziert. Diese Gene werden für die Produktion in ein einzigartiges und skalierbares Säugetierzellen-Expressions-System kopiert, das den Einsatz der von XBiotech entwickelten und konstruierten Bioreaktortechnologie beinhaltet.

Die hochmoderne Bioreaktortechnologie von XBiotech ersetzt die komplexe, extrem teure Anlageninfrastruktur, die von anderen Herstellern von Antikörpertherapeutika genutzt wird. Diese Technologie ermöglicht es XBiotech, Antikörper im kommerziellen Maßstab zu einem Bruchteil der Investitionskosten und einem Bruchteil der Vorlaufzeit herzustellen, die in der Pharmaindustrie üblicherweise benötigt werden.

John Simard, Chairman & CEO von XBiotech, kommentierte: "Wir sind sehr stolz auf unsere Mitarbeiter und unsere Infrastruktur. Die Anlage wurde mit der Vision entworfen, unsere Aktivitäten in das schöne umliegende Hügelland zu integrieren, Bäume und das natürliche Ökosystem so weit wie möglich zu schonen, um eine entspannende, der Regeneration dienende Arbeitsumgebung zu schaffen. Der Bauleitplan für den Campus sieht bis zu sechs Gebäude und 267.000 Quadratmeter Verwaltungs-, Forschungs- und Entwicklungsfläche sowie Produktionsfläche vor. Wir danken dem Austin Business Journal und der Stadt Austin für ihre Unterstützung und Anerkennung unseres wichtigen Projekts."

Über XBiotech

XBiotech ist ein vollständig integriertes globales Biowissenschaftsunternehmen, das sich der Pionierarbeit bei der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung therapeutischer Antikörper auf der Grundlage seiner firmeneigen Technologie der Marke True Human widmet. XBiotech entwickelt derzeit eine robuste Pipeline von Antikörpertherapien, um die Standards für die Versorgung in den Bereichen Onkologie, Entzündungskrankheiten und Infektionskrankheiten neu zu definieren. XBiotech mit Hauptsitz in Austin, Texas, ist auch führend bei der Entwicklung innovativer biotechnologischer Produktionstechnologien, die darauf abzielen, neue Therapien, die weltweit von Patienten dringend benötigt werden, schneller, kostengünstiger und flexibler zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.xbiotech.com.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Erklärungen zu den Einschätzungen und Erwartungen des Managements, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten bergen. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Wörtern und Wortverbindungen wie "dürfte", "wird", "sollte", "würde", "könnte", "erwarten", "planen", "überlegen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "projizieren", "beabsichtigen" oder "weitergehen" oder den Negierungen solcher Wörter oder anderer vergleichbarer Wörter erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen, die zukünftige Ergebnisse und Umstände vorhersagen, unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens maßgeblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellt wurden. Diese Risiken und Unsicherheiten unterliegen den Angaben, die in der Rubrik "Risikofaktoren" in bestimmten Teilen unserer SEC-Einreichungen angegeben sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung, und unsere tatsächlichen Ergebnisse, die Finanz- und Liquiditätslage und die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können erheblich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die wir in dieser Pressemitteilung machen, sind nur zu dem Datum dieser Pressemitteilung aktuell. Wir übernehmen keine Verpflichtung, unsere zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, nach dem Datum dieser Pressemitteilung.

