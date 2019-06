Münster/München (ots) -



Die Strategie- und Managementberatung zeb, spezialisiert auf die europäische Financial-Services-Branche, eröffnet am heutigen Donnerstagabend in München ein weiteres TABULARAZA by zeb. Es ist der zweite Standort dieser Art für zeb seit 2017, als das erste TABULARAZA in Hamburg erfolgreich begonnen wurde.



TABULARAZA by zeb ist der Wegbereiter für die digitale Transformation der Bank- und Versicherungsbranche und macht die digitale Welt mit allen Sinnen erlebbar: In einer kreativen Umgebung und mit einem Mix aus unterschiedlichen Methoden können Vertreter aus Banken und Versicherungen in Workshops agile Methoden bis hin zu digitalen Prototypen kennenlernen, ausprobieren und daraus neue Geschäftsperspektiven entwickeln. Unser Angebot in München richtet sich vor allem an das zeb-Netzwerk in Süddeutschland, in der Schweiz und in Österreich.



Sven Krämer, Partner und verantwortlich im Management Team von zeb für digitale Transformation führt aus: "Die digitale Agenda von Banken und Versicherungen erweitert sich Schritt für Schritt - das zeigt sich auch an der hohen Auslastung unseres Angebots in Hamburg. Mit unserem neuen TABULARAZA in München schaffen wir deshalb dringend benötigte Kapazitäten für unsere Kunden, um sie bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen und die Zukunftsfähigkeit ihrer Geschäftsmodelle zu sichern."



Sebastian Becker, Head of TABULARAZA, ergänzt: "An beiden Standorten sind wir ein Impulsgeber für die digitale Weiterentwicklung der europäischen Banken und der Versicherungsindustrie. Kundenzentrierte Produktentwicklung und schnelle Erprobung gehören zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren in der heutigen Zeit - das bieten wir mit TABULARARZA unseren Kunden an."



zeb wurde 1992 gegründet und zählt zu den führenden Strategie- und Managementberatungen für Financial Services in Europa. In Deutschland unterhält zeb Büros in Frankfurt, Berlin, Hamburg, München und Münster (Hauptsitz). Internationale Standorte befinden sich in Amsterdam, Kiew, Kopenhagen, London, Luxemburg, Mailand, Moskau, New York City, Oslo, Stockholm, Warschau, Wien und Zürich. Zu den Kunden zählen neben europäischen Groß- und Privatbanken, Regionalbanken und Versicherungen, Finanzintermediäre aller Art. Bereits mehrfach wurde zeb in Branchenrankings als "Bester Berater" der Finanzbranche klassifiziert und ausgezeichnet.



