Ein Treffen im heimischen Baumhaus mit den KiKA-Moderatoren Singa und Juri - dies ermöglicht in diesem Jahr wieder die Mitmach-Aktion "KiKA kommt zu dir!". Über 200 Bewerbungen sind bis zum Einsendeschluss am 17. Juni 2019 bei KiKA eingegangen. Nun reisen Singa und Juri nach Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Thüringen sowie Sachsen und erleben mit den Gewinnerkindern einen einzigartigen Tag.



Eine Karnevalsparty im Sommer, eine wilde Wasserschlacht, ein Lagerfeuer mit selbstgemachtem Stockbrot, ein Anstrich des Baumhauses in Regenbogenfarben und einen Sommerkino-Abend gemeinsam mit Singa und Juri - das haben sich Ludwig und Julius aus dem Schwarzwald (Baden-Württemberg), Jakob aus der Nähe von Elmshorn (Schleswig-Holstein), Henrik aus der Nähe von Köln (Nordrhein-Westfalen), Nora aus der Nähe von Sonneberg (Thüringen) und Maya aus der Nähe von Dresden (Sachsen) gewünscht. Sie haben ein Foto ihres Baumhauses und ein Bild, auf dem zu sehen ist, was sie gern mit Singa und Juri erleben möchten, an KiKA gesendet. Nun dürfen sie sich im Juli und August auf den Besuch der "Baumhaus"-Moderatoren freuen und gemeinsam mit ihnen Einmaliges erleben.



Ab September blicken Singa und Juri dann durch das Fernrohr im "Baumhaus" (KiKA) zurück und erzählen den Zuschauer*innen, was sie gemeinsam mit den Gewinnerkindern gemacht haben. Alle Informationen zu "KiKA kommt zu dir!" und der Baumhaus-Wunschaktion sind auf kika.de zu finden. Ausgewählte Einsendungen werden auch in der Baumhaus-Galerie auf kikaninchen.de vorgestellt.



Weitere Informationen und Fotos zu "KiKA kommt zu dir!" und "Baumhaus" sind in der Presselounge unter kika-presse.de abrufbar.



