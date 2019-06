Die Deutsche Telekom kämpft seit Monaten um die Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint. Um die zahlreichen Kritiker zu überzeugen, müssen Zugeständnisse gemacht werden. Der Verkauf der Sprint-Tochter Boost steht dabei derzeit im Mittelpunkt. Nächste Woche könnte es Neuigkeiten geben.CNBC hat nun berichtet, dass die Gespräche zwischen T-Mobile US und Sprint mit dem Hauptinteressenten Dish Network in der kommenden Woche weitergehen. Laut dem Bericht sträubt sich vor allem die Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...