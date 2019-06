Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 5000 Pence belassen. Jüngste Studiendaten zum Krebsmittel Imfinzi in Kombination mit einer Chemotherapie gegen kleinzelliges Lungenkarzinom hätten eine Verbesserung der Überlebensrate gezeigt, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei positiv, aber der kommerzielle Erfolg hänge letztlich von den Vorteilen gegenüber dem Mittel Tecentriq von Roche ab./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2019 / 09:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-06-27/13:55

ISIN: GB0009895292