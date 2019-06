Die Meinl Bank AG heißt jetzt also Anglo Austrian AAB Bank AG. Wenn du mich fragst, habe ich eine Umbenennung schon lange erwartet. In der Öffentlichkeit hat der Name Meinl in Österreich stark gelitten. Eigentlich ein Wahnsinn, früher war das eine starke Marke! Die neue Bezeichnung ist geschickt gewählt, gerade weil sich die Bank aufs internationale Geschäft der Vermögensverwaltung in den "Staaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...